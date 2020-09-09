Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что США не придётся применять свои вооружения.

«Мы будем держать Америку подальше от бесконечных и нелепых войн за рубежом. Мы укрепили наши ВС как никогда раньше, но наши ВС нужны нам по другим причинам», — сказал глава Белого дома, выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине.

Американский лидер также добавил, что за время его президентства Соединенные Штаты усовершенствовали свои вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии заявил, что Соединенные Штаты будут развивать программы, предполагающие создание ракет средней и меньшей дальности.

Читайте подробнее: США планируют создавать ракеты средней и меньшей дальности