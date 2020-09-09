Джакарта, , 08:01 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в ходе встречи со своим коллегой из Китая Вэй Фэнхэ обсудил ряд вопросов, включая борьбу с CODID-19, сообщает Detik.

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«В ходе двусторонней встречи министров обороны двух стран обсуждались различные важные вопросы, связанные с национальной обороной, в том числе стратегия правительства Индонезии по предотвращению распространения COVID-19 и стратегия министерства обороны Индонезии по борьбе с эпидемией», — говорится в заявлении министерства обороны Индонезии.

Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в преодолении эпидемии, включая взаимодействие в области оборонной промышленности между Индонезией и Китаем, а также сотрудничество в области образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства обороны Индонезии Дахнил Анзар Симанджунтак заявил, что встреча между министрами обороны Китая и Индонезии состоится в офисе министерства обороны в Джакарте.

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