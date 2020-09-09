Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия, Индия и Китай существенно загрязняют окружающую среду. Об этом он заявил в ходе выступления в американском штате Флорида.

Это высказывание было сделано в рамках критики его соперника на выборах демократа Джо Байдена.

Дональд Трамп «План Джо Байдена уничтожит американский средний класс через обеспечение беспрепятственного доступа таким ведущим мировым странам в сфере загрязнения окружающей среды, как Китай, РФ, Индия и множеству другим. Им не нужно очищать свою территорию, но мы должны очищать нашу».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Дональд Трамп подписал указ о продлении до середины 2032 года запрета на бурение нефтяных и газовых скважин на побережье американского штата Флорида.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп продлил мораторий на бурение скважин у берегов Флориды