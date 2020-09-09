Вашингтон, 9 сентября 2020, 07:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия, Индия и Китай существенно загрязняют окружающую среду. Об этом он заявил в ходе выступления в американском штате Флорида.
Это высказывание было сделано в рамках критики его соперника на выборах демократа Джо Байдена.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Дональд Трамп подписал указ о продлении до середины 2032 года запрета на бурение нефтяных и газовых скважин на побережье американского штата Флорида.
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