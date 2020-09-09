Пекин, , 06:33 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что он придает особое значение развитию отношение между Китаем и Северной Кореей, а также готов продолжать работу с Ким Чен Ыном как высшим руководителем КНДР над развитием традиционной двусторонней дружбы, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем ЦК Компартии Китая сделал соответствующие заявления в поздравительной телеграмме, направленной председателю Трудовой партии Кореи и председателю государственного совета КНДР Ким Чен Ыну по случаю 72-й годовщины со дня основания КНДР.

В поздравительной телеграмме председатель Си отметил, что от имени Компартии Китая, правительства страны и всего китайского народа, он хотел бы выразить теплые поздравления и наилучшие пожелания товарищу Киму и Трудовой партии Кореи, равно как правительству и всему народу КНДР по этому светлому поводу.

С момента основания КНДР 72 года назад, как заметил председатель Си, социалистические начинания стремительно развивались под руководством Трудовой партии Кореи.

В последние годы Ким, руководя Трудовой партией Кореи, вел КНДР по новой стратегический линии, которая сконцентрирована на экономическом развитии и активном продвижении международных обменов и сотрудничества, которая принесла свои обильные плоды. Будучи дружественным соседом, Китай искренне рад этому, подчеркнул товарищ Си.

Напомни, что Китайская Народно-Демократическая Республика была основана 9 сентября 1948 года.