Пекин, 9 сентября 2020, 06:23 — REGNUM Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что индийские войска первыми открыли огонь после нелегального пересечения линии разграничения и Китай подал индийской стороне официальное представление по этому поводу, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.
Чжао сделал соответствующие заявления во время ежедневного пресс-брифинга, отвечая на соответствующий вопрос касательно недавнего инцидента на границе Китая и Индии.
Китайские пограничные войска были вынуждены принять контрмеры, чтобы взять ситуацию под контроль, сказал Чжао, отметив, что шаг индийской стороны является грубым нарушением соответствующих двусторонних соглашений, что усилило напряженность и сделало ситуацию очень склонной к недоразумениям и просчетам.
Пресс-секретарь сообщил также, что Китай направил индийской стороне официальное представление по дипломатическим и военным каналам, требуя от индийской стороны немедленно прекратить опасные действия, отвести нарушителей границы, строго дисциплинировать войска на передовой, привлечь к ответственности тех, кто произвел провокационные выстрелы и обеспечить недопущение повторения таких инцидентов в будущем.
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