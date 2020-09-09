Пекин, , 06:23 — REGNUM Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что индийские войска первыми открыли огонь после нелегального пересечения линии разграничения и Китай подал индийской стороне официальное представление по этому поводу, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Чжао сделал соответствующие заявления во время ежедневного пресс-брифинга, отвечая на соответствующий вопрос касательно недавнего инцидента на границе Китая и Индии.

«Индийские войска нелегальной пересекли линию в районе Шэньпаошань на южном берегу озера Пангонг-Цо на западном участке китайско-индийской границе и начали нагло стрелять, угрожая китайскому пограничному патрулю, которые приблизился к ним», — заявил Чжао, добавив, что стрельба «нарушила спокойствие, царившее на границе двух стран с 1975 года».

Китайские пограничные войска были вынуждены принять контрмеры, чтобы взять ситуацию под контроль, сказал Чжао, отметив, что шаг индийской стороны является грубым нарушением соответствующих двусторонних соглашений, что усилило напряженность и сделало ситуацию очень склонной к недоразумениям и просчетам.

«Это очень серьезная военная провокация, вопиющая по своей природе. Китай неоднократно заявлял, что обе стороны должны мирно решать вопросы путем диалога и консультаций. Конфронтация никому не идет на пользу», — закончил Чжао.

Пресс-секретарь сообщил также, что Китай направил индийской стороне официальное представление по дипломатическим и военным каналам, требуя от индийской стороны немедленно прекратить опасные действия, отвести нарушителей границы, строго дисциплинировать войска на передовой, привлечь к ответственности тех, кто произвел провокационные выстрелы и обеспечить недопущение повторения таких инцидентов в будущем.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Индии пересекли линию контроля в Ладакхе — Global Times