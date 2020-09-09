Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Заявления о своем решении сократить количество американских военнослужащих в Ираке и Афганистане сделает президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

По информации представителя американской администрации, планы по Ираку будут обнародованы уже завтра, а по Афганистану — в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Дональд Трамп заявил, что число американских военнослужащих в Афганистане должно поэтапно снизиться до 4 тысяч человек.

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