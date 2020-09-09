Циндао, Китай, , 04:43 — REGNUM Бывший вице-губернатор центральной китайской провинции Хэнань Сюй Гуан предстал перед Промежуточным народным судом Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая, признав вину в получении взяток, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Прокуратура обвиняет Сюя в использовании его должностного положения от занимаемых им ранее различных постов, включая пост мэра и главы горкома КПК в городе Чжоукоу, получая взятки от различных компаний, которые лоббировали через него свои материальные интересы в период с 2004 по 2018 годы.

По итогу, он получил денег и подарков на общую сумму 12,65 млн юаней (около $1,85 млн), утверждает прокуратура. За время слушаний гособвинение представило доказательства вины обвиняемого, с которыми ознакомилась сторона защиты.

В своем последнем слове Сюй выразил раскаяние и попросил прощения. Приговор по делу Сюя будет оглашен позже.