Пекин, , 04:37 — REGNUM Госсовет КНР анонсировал новые назначения и отставки чиновников, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Так, Минь Ижэнь был назначен главной Китайского управления землетрясений. Чжэн Гогунан, в свою очередь, был снят с постов замминистра по чрезвычайным ситуациям и главы Китайского управления землетрясений.

Хэ Хуа теперь больше не занимает пост главы Национального управления по вопросам интеллектуальной собственности. Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Чжао Идэ был назначен вице-губернатором и исполняющим губернатора китайской провинции Шэньси.

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