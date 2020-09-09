Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Шеф полиции американского города Рочестер (штат Нью-Йорк) и большинство сотрудников ушли в отставку, и теперь руководство региона не знает, что с этим делать, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Мэр-демократ и, конечно же, губернатор Куомо не знают, что с этим делать. Штат Нью-Йорк это кошмар — нет денег, высокие налоги и преступность, все бегут оттуда», — заявил американский лидер.

При этом Трамп напомнил жителям США о грядущих в ноябре президентских выборах. Он пообещал исправить ситуацию, если его переизберут на второй срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября подал заявление об отставке начальник полиции Рочестера Ларон Синглтери. Также в отставку ушел и его заместитель.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава полиции Рочестера ушел в отставку из-за протестов — Associated Press