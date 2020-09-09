Тегеран, , 03:33 — REGNUM 8 сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, а также провели в Тегеране переговоры по региональным событиям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Визит Джайшанкара в Тегеран проходит в результате беспрецедентного прибытия министра обороны Индии Раджната Сингха в Тегеран 6 сентября, когда тот провел переговоры со своим иранским коллегой бригадным генералом Амиром Хатами.

В связи с этим помощник министра по делам Западной Азии министерства иностранных дел Ирана Расул Мусави подтвердил прибытие министра иностранных дел Индии с официальным визитом в Тегеран. Он написал в своем твиттере: «У двух министров иностранных дел, как обычно, есть много важных тем для обсуждения».

Тем временем официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в своем Twitter-аккаунте сообщил: «Всего через пару дней после визита министра обороны Индии в Тегеран сегодня министр иностранных дел @JZarif принимает министра иностранных дел Индии @DrSJaishankar».