Тегеран, , 03:31 — REGNUM 8 сентября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в иранскую столицу для проведения переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Визит Джайшанкара в Тегеран проходит в результате беспрецедентного прибытия министра обороны Индии Раджната Сингха в Тегеран 6 сентября, когда тот провел переговоры со своим иранским коллегой бригадным генералом Амиром Хатами.

В связи с этим помощник министра по делам Западной Азии министерства иностранных дел Ирана Расул Мусави подтвердил прибытие министра иностранных дел Индии с официальным визитом в Тегеран. Он написал в своем твиттере: «У двух министров иностранных дел, как обычно, есть много важных тем для обсуждения».

Сообщается, что глава МИД Индии осуществил визит в Тегеран по пути в столицу России.