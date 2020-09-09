Тегеран, , 03:29 — REGNUM 8 сентября Верховный лидер Исламской революции Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи в своем послании осудил богохульство французского журнала Charlie Hebdo в адрес пророка Мухаммеда. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Непростительный грех французского журнала (оскорбление пророка Мухаммеда) еще раз показал глубину враждебности, зловещие настроения и ненависть политической системы Запада к исламу и мусульманскому сообществу», — заявил Верховный лидер.

«Оправдание того, что некоторые французские политики не осудили этот большой грех, неприемлемо и расценивается как ложный популистский акт», — отметил он. Аятолла Хаменеи подчеркнул, что коренной причиной таких враждебных действий является глубоко антиисламская политика правительств ряда западных государств.

«Такие тенденции служат для того, чтобы отвлечь другие правительства и мнения людей от зловещего заговора, вынашиваемого США и сионистским режимом Израиля в регионе», — сказал Верховный лидер.