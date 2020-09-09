Лондон, , 00:38 — REGNUM Последний этап переговоров Великобритании и Евросоюза, на котором стороны согласуют условия будущих отношений, начался 8 сентября в Лондоне. Об этом пишет газета The Telegraph.

Вестминстерский дворец в Лондоне Марина Захарова © ИА REGNUM

В течение нескольких ближайших дней делегациям предстоит сблизить позиции и достичь консенсуса по торговому соглашению. Накануне переговоров премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон предупредил, что они должны быть завершены к саммиту Евросоюза 15 октября.

Глава британского правительства считает, что если сторонам так и не удастся договориться об условиях соглашения, то они должны будут «принять это и двигаться дальше». При этом он выразил уверенность в том, что достичь договоренности по-прежнему возможно.

Сложность предпоследнего этапа переговоров состоит в том, что Лондон планирует принять закон о внутреннем рынке. Этот документ, настаивают в ЕС, нарушит условие закрепления статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося одновременно частью Соединенного Королевства и имеюего доступ к единому рынку и таможенной зоне Евросоюза.

Ранее в британской прессе сообщали, что выход Великобритании из Евросоюза без торгового соглашения грозит усилением кризиса в системе здравоохранения королевства.

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