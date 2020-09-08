Загреб, , 23:52 — REGNUM 8 сентября на поминальной церемонии по случаю празднования 29-ой годовщины окончания войны в Хорватии (1991 — 1995 гг.) в рамках Югославский войн (1991 — 2001 гг.) президент республики Хорватия Зоран Миланович заявил, что его страна в этой войне проявила щедрость. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. hr.

«Мы совершали ошибки, но принятие закона об амнистии является щедрым жестом. Это означает, что мы простили всех тех, кто участвовал в восстании против Хорватии, хоть и не совершал военных преступлений. А это большое количество людей», — отметил Миланович.

Он также указал на один парадокс. «Эти люди попали практически в засаду, их окружили, пытали и убили. Согласно закону об амнистии, те, кто стрелял, подпадали под этот закон, те, кто участвовал в пытках — нет. Это очень щедрый поступок», — подчеркнул он.

«Это решение не преследовать большую часть тех, кто воевал против хорватской государственности. Так может не каждый. Это не позиция силы, эта позиция слабого, но морально более сильного. Будущие поколения хорватских граждан, солдат и полицейских всегда будут вспоминать это и ставить в пример», — указал президент Хорватии.