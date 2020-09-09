Вашингтон, , 00:06 — REGNUM Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл вечером 8 сентября заявил, что глава косоского Движения за самоопределение и бывший премьер-министр Косово Альбин Курти всегда был и остается противником США.

После заявлений Курти о том, что он не станет выполнять условия соглашения о нормализации экономических отношений с Сербией, заключенного в Вашингтоне США и Косово, после прихода к власти.

Один из авторов документа Ричард Гренелл отреагировал на заявления Курти на своей станице в социальной сети Twitter:

Ричард Гренелл В одном мы можем быть уверены, вы всегда можете рассчитывать на то, что Курти будет против США. Он был против идей Обамы, против идей Буша. Символика не приносит прибыль, ее приносят новые рабочие места.

Напомним, Гренелл причастен к вынесению вотума недоверия правительству Альбина Курти 26 марта 2020 года, причиной которого стал отказ Курти пойти навстречу требованию США об отмене режима взаимности в отношениях с Сербией.

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