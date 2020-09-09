Вашингтон, 9 сентября 2020, 00:06 — REGNUM Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл вечером 8 сентября заявил, что глава косоского Движения за самоопределение и бывший премьер-министр Косово Альбин Курти всегда был и остается противником США.
После заявлений Курти о том, что он не станет выполнять условия соглашения о нормализации экономических отношений с Сербией, заключенного в Вашингтоне США и Косово, после прихода к власти.
Один из авторов документа Ричард Гренелл отреагировал на заявления Курти на своей станице в социальной сети Twitter:
Напомним, Гренелл причастен к вынесению вотума недоверия правительству Альбина Курти 26 марта 2020 года, причиной которого стал отказ Курти пойти навстречу требованию США об отмене режима взаимности в отношениях с Сербией.
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