Брюссель, , 00:17 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 8 сентября провел в Брюсселе встречу с комиссаром Евросоюза по вопросам политики расширения и добрососедства Оливером Вархели.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политик рассказал Вархели о приоритетах своей работы на посту премьер-министра и эпидемиологической ситуации в крае.

Хоти поблагодарил руководство ЕС за поддержку Косово в период пандемии и подчеркнул необходимость как можно более скорой либерализации визового режима между ЕС и Косово.

Также политики обсудили заключенные 4 сентября в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией.

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