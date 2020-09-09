Брюссель, , 00:14 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 сентября провел встречу с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик приветствовал результаты недавних раундов переговоров между Сербией и Косово, и подчеркнул, что диалог является единственным путем к решению Косовского конфликта.

Комментируя соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, подписанные в Вашингтоне, Столтенберг подчеркнул приверженность НАТО поддержания мира на Западных Балканах посредством контингента КФОР (миротворческая миссия НАТО в Косово), насчитывающего 3500 человек.

Также политики обсудили возможности для сотрудничества между КФОР и властями Косово в борьбе с пандемией COVID-19.

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