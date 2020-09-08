Приштина, , 23:45 — REGNUM Бывший министр юстиции Косово и член президиума косовской оппозиционной партии «Движение за самоопределение» Альбулена Хаджиу 8 сентября назвал антиконституционным подписанное 4 сентября в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа соглашение о нормализации экономических отношений с Сербией (сторонами которого являются Косово и США, но не Сербия).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хадиу назвала часть положений соглашения ущемляющими суверенитет и территориальную целостность края. Недовольство Хаджиу вызвал седьмой пункт соглашения, в котором предполагается начало подготовительных работ для раздела природных ресурсов озера Уйман между Косово и Сербией.

По словам Хаджиу, данное соглашение не должно войти в состав правовой системы Косово.

Напомним, Хаджиу и ее соратник по партии Главк Конюфца призвали Альянс за будущее Косово и Демократическую партию Косово поддержать вотум недоверия в отношении премьер-министра Авдуллы Хоти.

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