Приштина, , 22:53 — REGNUM Бывший глава МИД Косово и член президиума оппозиционной партии Движение за самоопределение Главк Конюфца 8 сентября призвал Альянс за будущее Косово Рамуша Харадиная и Демократическую партию Косово обдумать присоединение к вотуму недоверию правительству Авдуллы Хоти и «отправить его домой».

Читайте также: Хвост виляет собакой: партнеры ждут от премьер-министра Косово все больше

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Конюфца назвал подписанной Хоти 4 сентября соглашение о нормализации экономических отношений с Сербией (сторонами которого стали США и Косово, но не Сербия) «подчинением без признания».

Критикуя Хоти за уход от диалога о признании Косово, Конюфца обвинил его в подчинении Сербии, стремящейся убрать вопрос о признании с повестки дня. Политик подчеркнул, что Косово не должно ничего платить Сербии за признание своей независимости, поскольку уже уплатило наибольшую цену — жизни 13 тысяч мирных граждан, убитых в ходе Косовской войны.

Напомним, представители Демократической партии Косово уже заявили о готовности присоединиться к вотуму недоверию в отношении Хоти. Альянс за будущее Косово Харадиная входит в состав правящей коалиции, однако лидер Альянса Харадинай критикует политику Хоти в диалоге с Сербией.

Читайте ранее в этом сюжете: Уход спикера парламента Косово в оппозицию назвали гарантией отставки Хоти