Токио, , 08:04 — REGNUM Преемник Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии столкнётся со множеством проблем, касающихся коронавируса и не только, сообщает информационное агентство Jiji Press.

Новый премьер-министр ещё не выбран, но уже получает запросы от людей, оказавшихся в сложной ситуации.

«Нам нужна поддержка правительства прямо сейчас», — заявил Наохиса Такакура, глава отеля Palm Royal Naha в Нахе, столице префектуры Окинава. В этом регионе, который остаётся самым популярным направлением внутреннего туризма в Японии, выросло количество случаев коронавируса.

Кроме того, в регионе, как отметил Такакура, есть магазины, которые закрылись на неопределённый срок или насовсем.

«Мы хотим, чтобы [преемник премьер-министра Синдзо Абэ] разработал политику, которая позволит туристической индустрии [Окинавы] восстановиться», — сказал он.

В японском обществе надеятся, что новый лидер будет понимать региональные проблемы.