Берлин, , 22:46 — REGNUM Австрийский дипломат и верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко встретился с заместителем помощника госсекретаря США и специальным представителем по Западным Балканам Мэтью Палмером вечером 8 сентября, сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Это произошло во время визита Инцко в Берлин. Обсуждалась текущая обстановка в Боснии и Герцеговине. Инцко воспользовался этой возможностью, чтобы обсудить текущие проблемы в процессе реализации мирного соглашения.

На переговорах с США Инцко указал на необходимость того, чтобы ключевые политические акторы в Боснии и Герцеговине сосредоточились на программных действиях, ориентированных на будущее, таких как экономическое развитие и укрепление институциональных возможностей.

Инцко подчеркнул, что важно, чтобы международное сообщество по-прежнему придерживалось единой позиции, уделяя особое внимание оказанию помощи политическим силам Боснии и Герцеговины в достижении прогресса в осуществлении мероприятий, ориентированных на будущее.

«Соглашение о выборах в [городе] Мостаре является хорошим примером результатов, достигнутых боснийскими политиками при согласованной и концентрированной поддержке международных партнеров». Инцко

Напомним, 9 сентября Палмер планирует визит в Боснию и Герцеговину и встречу с официальными лицами страны.

Дейтонское соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положило конецгражданской войнев Республике Босния и Герцеговина1992—1995 гг. Оно заложило основу конституционного устройства Боснии и Герцеговины, которое соблюдается и по сей день. До восстановления взаимного доверия между боснийцами, сербами и хорватами её отмена не представляется возможной. В последние годы западные страны более рьяно призывают к пересмотру Дейтонской системы и введению конституции.

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