Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Американские чёрные списки пополнились: под санкции попал Али Хасан Халил, возглавлявший минфин Ливана с 2014 г., сообщает 8 сентября Reuters.

С таким заявлением выступил американский министр финансов Стивен Мнучин. Также санкции введены в отношении Юсуфа Финьянуса — бывшего министра транспорта Ливана.

Санкции введены в отношении бывших чиновников за их связи с «Хезболлой».

Мнучин "Коррупция в Ливане свирепствует, а «Хезболла» использовала политическую систему для распространения своего пагубного влияния».

Глава американского минфина добавил, что Вашингтон «поддерживает народ Ливана в его призывах к реформам и будет продолжать использовать свою власть для преследования тех, кто угнетает и эксплуатирует» ливанцев.

Теперь, когда санкции вступили в силу, все американские активы Халила и Финьянуса заморожены.

Финьянус обвиняется Штатами в том, что он принял «сотни тысяч долларов» от «Хезболлы» в обмен на политические услуги. По данным минфина США, он участвовал в коррупционной схеме, продвигая, будучи должностным лицом, интересы подконтрольных «Хезболле» компаний.

По словам Мнучина, Финьянус помог «Хезболле» получить доступ к конфиденциальным юридическим документам, связанным со Специальным трибуналом по Ливану, расследовавшим гибель бывшего премьер-министра страны Рафика Харири.

Что касается Халила, то, по версии США, отношения с ним «Хезболла» так же, как и с Финьянусом, использовала для получения финансовой выгоды. Он добивался снятия санкций с «Хезболлы» и требовал, чтобы ему выплачивалась определённая личная комиссия непосредственно из государственных контрактов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ливанская военизированная организация «Хезболла», ориентированная на Иран, считается в США террористической.

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