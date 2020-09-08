Минск, , 20:51 — REGNUM Нескольких участников очередной акции протеста в Минске задержали, сообщили 8 сентября в милиции белорусской столицы.

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В белорусском МВД пояснили, что акция, которая сегодня прошла в Минске, несанкционированная. Участникам протестов предлагали разойтись.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протестная акция в Минске состоялась в связи с известием о задержании в районе белорусско-украинской границы Марии Колесниковой — члена Координационного совета оппозиции Белоруссии.

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