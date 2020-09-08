Бейрут, 8 сентября 2020, 19:48 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник, 8 сентября, прибыл с визитом в Бейрут.
В ходе своих выступлений он заявил о поддержке Италией народа Ливана после мощных взрывов в порту Бейрута. Вместе с тем Конте призвал правительство этой страны к проведению «реформ» и отметил необходимость «восстанавливать доверие граждан».
Ранее визит в Бейрут совершил и президент Франции Эммануэль Макрон.
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