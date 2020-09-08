Минск, 8 сентября 2020, 19:46 — REGNUM Митинг провела белорусская оппозиция в Минске в связи с задержанием Марии Колесниковой, передаёт 8 сентября «Говорит Москва».
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На улицу вышли четыре десятка человек. Мероприятие состоялось возле Комаровского рынка.
Уточняется, что акция несанкционированная: нескольких её участников задержали.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Колесникова была задержана накануне, 7 сентября. Сейчас она находится, по некоторым данным, в Гомельской области — в расположении погранотряда.
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