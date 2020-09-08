Загреб, , 22:37 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа было зарегистрировано 204 новых случая коронавируса, и из-за последствий COVID-19 скончались два человека. Об этом 8 сентября сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. hr.

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В настоящее время в Хорватии коронавирусом болеет 2529 человек. Среди них 303 пациента находятся на стационарном лечении, причем к аппаратам искуственной вентиляции легких подключены 23 пациента.

С 25 февраля, когда был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом в Хорватии, по 8 сентября количество случаев COVID-19 достигло 12 285, причем 203 человек скончались, а 9553 — выздоровели. В настоящее время на самоизоляции находится 8608 человек.

«На сегодняшний день в Хорватии в общей сложности тест на коронавирус сдали 196 966 человек, из которых 3813 — за последние 24 часа», — говорится в заявлении Национального штаба гражданской защиты Хорватии.

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