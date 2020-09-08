Подгорица, , 22:31 — REGNUM Окончательные результаты парламентских и местных выборов, проведенных 30 августа в Черногории, будут объявлены не позднее 14 сентября, заявили 8 сентября в Государственной избирательной комиссии (ГИК) страны.

Как сообщает черногорское новостное агентство RTCG, пресс-секретарь ГИК Черногории Мерсудин Даутович заявил, что 10 сентября на одном избирательном участке в городе Петница состоятся повторные выборы.

«Срок обжалования результатов составляет 72 часа, то есть до вечера воскресенья (13 сентября — прим. ИА REGNUM). Мы надеемся, что никаких жалоб подано не будет», — заявил Даутович.

Он также отметил, что в течение 12 часов после истечения срока подачи жалобы должны быть объявлены окончательные результаты.

Напомним, на прошедших 30 августа выборах в Черногории оппозиционные партии набрали достаточное количество голосов, чтобы закрепиться в однопалатном парламенте.

Коалиция «За будущее Черногории» «пришла» второй, получив 32,52%, а оппозиционный блок, сложившийся вокруг партии «Демократы» в июле 2020-го, получил 12,55%.

Четвертым идет оппозиционное гражданское движение URA с 5,57% голосов. В итоге оппозиция в Черногории может рассчитывать на 41 место и минимальное большинство в 81-местном парламенте, избираемом на четыре года.

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