Минск, , 18:22 — REGNUM Власти Белоруссии просят украинских коллег выдать двух членов белорусского оппозиционного Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Об этом 8 сентября в интервью российским СМИ заявил Александр Лукашенко.

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«Этих двух мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну — будем разбираться, что произошло», — цитирует RT фрагмент беседы с Лукашенко.

По его словам, члены Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии нелегально покинули белорусскую территорию в ночь на 8 сентября. Лукашенко сообщил: «Они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница там еще 10 километров, или 8. И они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали и спрятались на Украине».

По версии Лукашенко, Кравцов и Родненков «выбросили из машины — ну, на ходу» свою коллегу, также члена Координационного совета Марию Колесникову.

Напомним, накануне оппозиционные СМИ сообщили о похищении неизвестными (предположительно — сотрудниками спецслужб Белоруссии) Колесниковой, а также других членов Координационного совета. Согласно тем же источникам (при молчании пресс-служб белорусских госорганов) Колесникова при выдворении из Белоруссии на Украину оказала сопротивление и порвала свой паспорт.