8 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

Суд признал, что российские власти нарушили статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, удовлетворив иск о защите деловой репутации на 1 млн рублей, который к изданию подавало ОАО «Раменский молочный комбинат». ЕСПЧ присудил заявителю компенсацию материального вреда в 26 996 евро, а также 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда.

ИА REGNUM, , 18:22 — REGNUM Сегодня Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу ИА REGNUM. С российских судов, принявших незаконное решение о взыскании с ИА REGNUM в пользу Раменского молочного комбината компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, Европейский суд взыскал порядка 37 тысяч евро. Это одна из крупных сумм в практике ЕС в пользу СМИ. Решение состоит из порядка 30 листов и имеет значимое особое мнение европейского судьи о нарушении свободы слова. Европейский суд признал, что РФ нарушена ст. 10 Европейской Конвенции. Дело в России и затем в Европейском суде длилось с 2005 года.

ИА REGNUM

Об этом деле ведший дело в Европейском суде Центр защиты прав СМИ сообщает следующее. Европейский суд по правам человека 8 сентября опубликовал решение по жалобе «ООО REGNUM против России». Суд признал, что российские власти нарушили статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, удовлетворив иск о защите деловой репутации на 1 млн рублей, который к изданию подавало ОАО «Раменский молочный комбинат». ЕСПЧ присудил заявителю компенсацию материального вреда в 26 996 евро, а также 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда. Интересы издания в ЕСПЧ представляла директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Материалы, которые стали поводом для иска ОАО «Раменский молочный комбинат», выходили на сайте издания в конце 2005 года. В них описывалось отравление женщины ртутью, которое произошло после того, как она попила сок «Любимый сад». Журналист издания при подготовке статей использовал информацию, полученную от МЧС, правоохранительных органах и Роспотребнадзора.

В марте 2006 года «Раменский молочный комбинат» подал в арбитражный суд иск и попросил суд признать недостоверными и порочащими сведения, которые содержались в трех материалах издания. Также компания потребовала обязать СМИ удалить тексты, опубликовать опровержение и выплатить компенсацию в 1 млн рублей. Суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требований. В октябре 2007 года суд рассмотрел кассационную жалобу истца, отменил решения нижестоящих судов и вынес новое, в котором удовлетворил иск полностью. С помощью Центра защиты прав СМИ ИА REGNUM подало жалобу в ЕСПЧ.

Европейский суд уделил большое внимание анализу того, каким образом суд должен принимать решения, рассматривая дела, в которых истцом является коммерческая организация. Чтобы установить баланс между защитой репутации компании и правом общества получать важную информацию, которая касалась безопасности и здоровья населения, ЕСПЧ отдельно анализировал, как издание подавало информацию, какими источниками пользовалось и как проверяло.

«Вопрос, который был предметом публикации, — это отравление соком, в котором обнаружили каплю ртути. В этой ситуации обществу крайне важно получить эту информацию. И Европейский суд представил очень подробный анализ трех публикаций издания и указал на то, что российскими судами не был проведен такой анализ и не был принят во внимание тот факт, что информация была получена из официальных источников. ЕСПЧ подверг критике, что суды проигнорировали российские законы, согласно которым в этом случае журналисты освобождаются от ответственности», — сказала Галина Арапова.

Также Европейский суд отдельно указал на то, что сумма компенсации, которая была присуждена коммерческой организации, является очень крупной и может привести к разорению и закрытию СМИ, что недопустимо, когда речь идет о распространении общественно значимой информации. «Изданию присуждена очень крупная компенсация. Фактически Европейский суд обязал Россию вернуть из бюджета тот миллион рублей, который ИА REGNUM выплатило по иску, а также компенсировать моральный вред в размере 10 тыс. евро. Получается, что из-за ошибки, допущенной арбитражным судом, коммерческая компания стала богаче на 1 млн рублей, а теперь за это будет расплачиваться российский бюджет», — считает Галина Арапова.