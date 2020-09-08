Минск, , 18:14 — REGNUM Представители белоруской оппозиции пытались прорваться через белорусско-украинскую границу на легковом автомобиле, избавившись от пассажирки и едва не сбив пограничника. Об этом 8 сентября заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

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В официальном комментарии представлена версия властей о странной истории, произошедшей с тремя членами оппозиционного Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии. Накануне они перестали выходить на связь, и общественность начала подозревать, что их задержали.

«Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова 8 сентября около 4:00 предприняли попытку покинуть территорию Белоруссии через автодорожный международный пункт пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе. С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды», — сообщил Бычковский.

Он отметил также: «Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле «БМВ» прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути, ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины».

Бычковский сообщил также, что Родненков и Кравцов покинули территорию Белоруссии, а Колесникова задержана. Его комментарий опубликовали государственное информагентство БелТА, государственные газеты и телеканалы.

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Альтернативной версии происходящего придерживаются представители белоруской оппозиции и властей Украины. Они считают, что Колесникова, Родненков и Кравцов были похищены белорусскими спецслужбами, после чего оппозиционеров попытались насильственно выдворить из Белоруссии.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что очередной инцидент на украинско-белоруской границе, связанный с белорусскими оппозиционерами, являлся «насильственным выдворением». Он написал на своей странице в Facebook: «От себя добавлю — это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Белоруссии, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь».

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Госпогранслужба Украины отреагировала на заявление белорусского коллеги и сообщила: Родненков и Кравцов прибыли на один из украинских погранпереходов в Киевской области, находятся на украинской территории, Колесникова не прибывала.

В белорусских оппозиционных СМИ и соцсетях сообщается, что Колесникова порвала свой паспорт при попытке насильственно выдворить её на Украину. В свою очередь госСМИ Белоруссии сообщили об украинском виде на жительство, имеющемся Родненкова и Кравцова.

Белорусские госпропагандисты также опубликовали видеозапись обращения одного из оппозиционеров, которое якобы было обнаружено на мобильном телефоне в брошенном ими при прорыве госграницы автомобиле. В видеозаписи содержится сообщение о добровольном решении оппозиционеров покинуть Белоруссию.

Напомним, в 2017 году был похожий случай: госСМИ Белоруссии рассказывали о якобы прорвавшемся через украинско-белорусскую границу внедорожнике с вооружёнными людьми, погоне за ним и о других связанных с этим моментах. Впоследствии выяснилось, что это была инсценировка белорусских спецслужб.