Киев, , 18:02 — REGNUM Члены координационного совета (КС) белорусской оппозицииИван Кравцови Антон Родненков находятся в Киеве, сообщили украинские СМИ вечером 8 сентября.

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Отмечается, что Кравцов и Родненков вышли на связь, и что их жизни сейчас ничего не угрожает.

Как уточнил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире «Украина 24», их передвижение по всей Украине ничем не ограничено.

Комментариев по этому вопросу от представителей украинской власти в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня днем сообщалось, что Иван Кравцови Антон Родненков имеют вид на жительство на Украине, задержаны на Украине в рамках взаимодействия погранслужб двух стран и с ними ведется разбирательство.

До этого президент Украины Владимир Зеленский не раз публично обещал никак не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. Вместе с тем, власти страны внедрили льготный режим на границе для тех белорусов, которые хотят покинуть республику.