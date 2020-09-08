Минск, , 17:58 — REGNUM США и страны Европы управляют и организовывают беспорядки в Белоруссии, заявил 8 сентября белорусский президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщает белорусское информагентство «БелТА».

Лукашенко отметил, что для управления «протестами оппозиции» под Варшавой создан специальный центр, а на фоне беспорядков активизировали перемещения войск у границ Белоруссии.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — сказал Александр Лукашенко.

При этом он пояснил, что страны Запада пытаются использовать Белоруссию против России.

«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты и беспорядки, лидеры и организаторы которых напрямую поддерживаются из Польши и стран Прибалтики, а большинство из них уже «руководит» своими сторонниками из Варшавы и Вильнюса.

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