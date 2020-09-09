Берлин, , 06:48 — REGNUM Глава МИД Германии Хайко Маас в своем выступлении дал понять, что будущее ЕС принесет новую сплоченность. Что такой подход сулит странам Восточной Европы и не собираются ли Берлин и Париж вершить европейскую политику без оглядки на Вашингтон, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Хайко Маас Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европейский суверенитет» был ключевым понятием выступления Мааса. Как считает глава германского МИД, именно время пандемии стало временем перемен, когда парадигма внутриевропейской политики может быть изменена в необходимом направлении. К таким изменениям, срок для которых настал, Маас причислил большую европейскую самостоятельность, которая может быть обеспечена, прежде всего, сотрудничеством европейских стран-лидеров — Германии и Франции.

Таким образом, роль США в европейской политике оказывается под вопросом, во всяком случае самостоятельность предполагает избавление от исключительного права Вашингтона иметь решающий голос в европейских делах. Такой подход подтверждается и мнением Мааса, которое он высказал по поводу Польши, бывшей до сих пор скорее проводником американской политики в Европе, чем приверженцем европейской самостоятельности. Какие же изменения могут ждать Польшу и Прибалтику от усиления франко-германского сотрудничества?

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