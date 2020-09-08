Москва, , 16:39 — REGNUM Российский истребитель МиГ-29 произвел над Баренцевым морем перехват самолета-разведчика ВВС Норвегии, сообщает 8 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

Истребитель из состава дежурных сил ПВО Северного флота был поднят в воздух после обнаружения воздушной цели, приближающейся к границам России над Баренцевым морем.

Воздушная цель была опознана как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.

«После разворота норвежского самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — указано в сообщении Центра.

Нарушения границы воздушного пространства России не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай был отмечен днём ранее, 7 сентября.

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