Ново-Огарево, Московская область, 8 сентября 2020, 15:37 — REGNUM Будущее России зависит от активного включения женщин во все сферы деятельности. Об этом сегодня, 8 сентября, в ходе встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России», которая прошла в режиме видеоконференции, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Российский лидер отметил, что женщины в России «не только самые красивые, но и самые талантливые».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что в современной России девушки всё активнее заявляют свои права на новые компетенции и профессии. Так, например, среди работающих сегодня в структурах Министерства внутренних дел 26% сотрудников — представительницы прекрасного пола.