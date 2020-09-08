Москва, , 15:27 — REGNUM Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр 9 сентября прибудет в МИД РФ для беседы с российскими дипломатами. Об этом 8 сентября сообщили в посольстве Германии в Москве.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У посла завтра состоится беседа в МИД России», — приводит РИА Новости слова представителя немецкого дипломатического ведомства.

При этом ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о ситуации, сложившейся вокруг блогера Алексея Навального, заявила, что немецкого посла ждут в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причиной ухудшения состояния здоровья блогера Навального точно стало не вещество из группы «Новичок».