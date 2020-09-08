Минск, , 15:17 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продолжать интеграцию с Россией. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, участвовавший в беседе Лукашенко с российскими СМИ.

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«Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты», — цитирует слова Лукашенко Бабаян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не покинет свой пост «просто так», в том числе из-за опасений за жизнь своих сторонников. Лукашенко также признал, что, вероятно, «немного пересидел» на посту президента. При этом он заявил, что больше никто не сможет защитить белорусский народ.

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