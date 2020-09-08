Минск, , 15:21 — REGNUM В Белоруссии может возникнуть беспрецедентная для международного права ситуация — отсутствие законного лидера. Это произойдёт в ноябре по истечении срока полномочий действующего президента Александра Лукашенко, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко 8 сентября в интервью польскому телеканалу TVN24.

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Он напомнил, что 5 ноября текущие полномочия Лукашенко прекращаются, дата его инаугурации пока не объявлена. Президент, по мнению Латушко, не сможет выполнять свои полномочия, ему придётся применять насилие, чтобы удержать власть.

«Но если говорить о международном праве, то может возникнуть такая беспрецедентная ситуация, в которой у нас не будет президента», — сказал Латушко в интервью, запись которого опубликована на его странице в Instagram.

Для оппозиции важно, как будет выглядеть международно-правовая субъективность Белоруссии после 5 ноября, здесь необходимо найти юридический выход, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Латушко также призвал Евросоюз поддержать белорусский народ в «борьбе за демократию».

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