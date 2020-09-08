Минск, , 15:17 — REGNUM Часть участвующих в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии не знает, какая ситуация была в стране 20 лет назад, а ещё часть — этого не помнит. Об этом 8 сентября заявил в интервью российским СМИ белорусский президент Александр Лукашенко, выдержки из которого публикует главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале.

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«По-человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют, просто не знают какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла», — сказал белорусский лидер.

Кроме того, он отметил, что не будет разговаривать с координационным советом (КС) оппозиции Белоруссии так как не знает, кем являются входящие в него люди и потому, что не считает их оппозицией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что все, что предлагается КС оппозиции Белоруссии является катастрофой для страны.