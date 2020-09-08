Париж, , 16:42 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей страны быть «более аккуратными» из-за распространения пандемии SARS-CoV-2 и «следить за своими жестами» при общении с близкими людьми. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщает Le Figaro.

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Выступая перед студентами лицея в регионе Овернь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «стоит быть более осторожными при общении с близкими людьми, потому что часто именно в ходе праздников и семейных встреч происходит много заражений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции Эммануэль Макрон встретился со студентами профессионального лицея в регионе Овернь на юге Франции. В своей речи глава государства обратил особое внимание на развитие в государстве «равенства возможностей».

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