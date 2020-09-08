Москва, , 14:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося сегодня, 8 сентября, телемоста, в ходе которого обсуждались вопросы помощи пострадавшим от мощнейшего наводнения в Иркутской области, сказал, что важно не допустить таких стихийных бедствий в будущем.

Владимир Путин в Тулуне общается с пострадавшими от паводка в Иркутской области. 2019 Kremlin.ru

«Для этого нужно в срок и в полном объеме возвести дамбы и защитные сооружения, насколько я помню, их всего 11 должно быть. На эти цели предусмотрено свыше 5 млрд руб.», — сказал глава государства. Министру финансов Антону Силуанову поручено отнестись к данному вопросу самым серьёзным образом и своевременно выделять необходимые ресурсы. Всему правительству поручено обеспечить финансирование строительства объектов, необходимых для защиты территории Иркутской области от наводнений.

Глава государства сообщил, что в 2019-м и в текущем году предприниматели Тулуна получили поддержку из государственного бюджета. Речь идёт о субсидиях в размере до полутора миллионов рублей, которые выделялись пострадавшим предприятиям на возобновление деятельности.

«На эти цели в 2019 году из резервного фонда правительства в область было направлено 500 млн руб., считаю, что сейчас в Тулуне необходимо адресно поддержать малый и средний бизнес за счёт заемных ресурсов. То есть помочь тем предприятиям, которые восстановились и хотят дальше развиваться», — сказал глава государства и поручил дополнительно выделить 100 млн руб. на кредитование малого бизнеса.

«Прошу также обратить внимание представителей власти абсолютно всех уровней: важно наращивать темпы работ. Нужно добиваться восстановления графика, нарушенного коронавирусом, добиваться того, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру во всех районах Приангарья, пострадавших от наводнения. Вся работа по ликвидации паводка будет и впредь находиться под постоянным контролем», — подчеркнул Владимир Путин.

Отдельно он обратил внимание на то, о чем сказал глава региона Игорь Кобзев, — на необходимость строгого соблюдения всех экологических требований при реализации крупных инвестиционных проектов.

«Ещё раз подчеркну: пренебрежительное отношение к природе, тем более — природе Байкальской экосистемы, абсолютно недопустимо. В прошлые годы и десятилетия было допущено много ошибок. Но сегодня данные в июле поручения Игорь Иванович (врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. — Прим. ИА REGNUM) практически все уже отработал.

Но мы сегодня поняли, что ещё есть над чем работать. Подписанный план мероприятий и меморандум, о котором шла речь, должны исполняться неукоснительно. Безусловно, должна быть системная работа и в сбережении лесного фонда. Прежде всего речь идёт о профилактике пожаров, восстановлении лесов и пресечении незаконных вырубок. Это — общенациональная проблема, но для Иркутска особенно важна», — заявил президент России.

Идею с объявлением Года Байкала глава государства считает хорошей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 сентября, президент России Владимир Путин провёл телемост, в ходе которого обсуждались вопросы помощи пострадавшим от наводнения, прошедшего в Иркутской области летом 2019 г. Помимо министров на связи был глава Приангарья Игорь Кобзев. В частности, он отметил, что в результате этого стихийного бедствия 7810 помещений признаны непригодными для проживания. На 1 сентября 2020 г. уже введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов на 116 квартир в Тулуне. Помимо этого, сдано 67 индивидуальных жилых домов.

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Меморандум о сохранении байкальских лесов власти Иркутской области и руководство РЖД подписали 27 августа в Тулуне. Речь идёт о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Этот вопрос особенно актуален в связи с намерением железнодорожников расширить Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали.

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