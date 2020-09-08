Москва, 8 сентября 2020, 13:53 — REGNUM Посол ФРГ вызван в российский МИД в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, который якобы отравлен с подачи руководства РФ. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 8 сентября на своей странице в Facebook.
«Ждём германского посла на Смоленке», — отметила Захарова.
Она подчеркнула, что в ситуации с Навальным пора «открывать карты». Россия ждет от германской стороны информации о состоянии блогера, а именно результаты лабораторных исследований Бундесвера и некие «свидетельства», которые якобы есть у МИД ФРГ.
Ранее, отметила дипломат, Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) заявил о том, что в биологических образцах Навального найдены следы боевого отравляющего вещества. При этом из соображений секретности институт не может раскрыть детали исследования.
Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также назвала блефом заявления властей Германии о причастности российского руководства к «отравлению» блогера.
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