Москва, , 13:53 — REGNUM Посол ФРГ вызван в российский МИД в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, который якобы отравлен с подачи руководства РФ. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 8 сентября на своей странице в Facebook.

«Ждём германского посла на Смоленке», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что в ситуации с Навальным пора «открывать карты». Россия ждет от германской стороны информации о состоянии блогера, а именно результаты лабораторных исследований Бундесвера и некие «свидетельства», которые якобы есть у МИД ФРГ.

Ранее, отметила дипломат, Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) заявил о том, что в биологических образцах Навального найдены следы боевого отравляющего вещества. При этом из соображений секретности институт не может раскрыть детали исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также назвала блефом заявления властей Германии о причастности российского руководства к «отравлению» блогера.

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