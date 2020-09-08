Минск, , 13:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, возможно, он немного пересидел на занимаемом им посту. Такое мнение он высказал 8 сентября в ходе интервью российским СМИ, его слова привел корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, участвовавший в беседе с белорусским лидером.

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«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника», — процитировал слова Лукашенко в эфире программы «60 минут» журналист.

При этом президент Белоруссии также отметил, что на данный момент, по его мнению, жителей республики может защитить только он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко в своем интервью российским СМИ заявил, что считает задержание члена оппозиционного совета республики Марии Колесниковой правильным.