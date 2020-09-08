Джакарта, , 13:37 — REGNUM Представитель министерства обороны Индонезии Дахнил Анзар Симанджунтак заявил, что встреча между министрами обороны Китая и Индонезии состоится в офисе министерства обороны в Джакарте 8 сентября 2020 года в 16:00 по местному времени, сообщает CNBC Indonesia.

«Это почетный визит, где будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны», — пояснил журналистам представитель министерства обороны Индонезии.

Издание отмечает, что визит министра обороны Китая Вэй Фэнхэ в Индонезию станет частью усилий Пекина по уравновешиванию влияния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно на фоне роста напряженности в Южно-Китайском море.

Напомним, что, несмотря на то, что Индонезия не является стороной конфликта в Южно-Китайском море, индонезийские военные корабли периодически сталкиваются с китайскими кораблями береговой охраны в районе индонезийского острова Натуна.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Китая посетит Индонезию