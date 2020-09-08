Москва, , 13:39 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко в своем интервью российским СМИ заявил, что считает задержание члена оппозиционного совета республики Марии Колесниковой правильным. Об этом 8 сентября рассказал в эфире программы «60 минут» корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, участвовавший в интервью с белорусским лидером.

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Как указал Рожков, белорусский президент находится в курсе ситуации с задержанием Колесниковой.

«Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», — заявил корреспондент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контактов между белорусским координационным советом оппозиции и Москвой не может быть, так как данный орган признан судом неконституционным.