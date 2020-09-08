Варшава, , 13:35 — REGNUM Глава Независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность» (Польша) Петр Дуда прибыл в Минск, где встретился с главой Конгресса демократических профсоюзов (Белоруссия) Александром Ярошуком. Об этом сообщает Polskie radio 24.

Пётр Дуда назвал данное событие историческим, потому что ранее ни один профсоюзный лидер из стран Евросоюза не посетил Белоруссию. Деятель указал, что посетил Минск с целью выразить солидарность с протестующими.

Дуда также отметил, что ему советовали в настоящее время не ехать в белорусскую столицу, однако он категорически отказался следовать данным советам, потому что «Солидарность» должна всегда быть вместе с борющимися за свободу и демократию».

В свою очередь, глава Конгресса демократических профсоюзов Белоруссии Александр Ярошук поблагодарил «Солидарность» за поддержку.