Иркутск, , 13:23 — REGNUM По итогам дополнительного обследования домов ещё 475 семей, пострадавших в Приангарье от мощнейшего наводнения летом 2019 года, подтвердили право на поддержку в 2020 году. Об этом сегодня в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, на 1 сентября 2020 г. уже введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов на 116 квартир. Помимо этого сдано 67 индивидуальных жилых домов.

«В этом году 879 семей получит долгожданное своё жильё. Что касается капитального ремонта жилья, то на сегодняшний день 75% жилых помещений уже отремонтированы, остальные работы мы завершим до 30 ноября 2020 г. В общей сложности отремонтированы будут 2568 жилых помещений и на эти цели из федерального бюджета уже выделено 585 млн. руб.», — отметил Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин проводит сегодня, 8 сентября, совещание, в ходе которого обсуждаются вопросы помощи пострадавшим во время мощнейшего наводнения, произошедшего в Иркутской области летом 2019 г. Ранее Игорь Кобзев доложил президенту, что 7810 помещений признаны непригодными для проживания.

Читайте также: Путин сообщил о финансировании восстановления инфраструктуры Тулуна

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки тысяч домов признаны непригодными после потопа в Приангарье