Белград, , 13:37 — REGNUM Подразделения вооружённых сил Сербии 8 сентября прибыли в Минск для участия в совместных с Белоруссией и Россией военных учениях. Сербско-русско-белорусские учения «Славянское братство» проводятся ежегодно. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика со ссылкой на источник в министерстве обороны Сербии.

В военном ведомстве отметили, что российские и сербские подразделения вооружённых сил будут находится на учениях в Беларуси с 10 по 15 сентября.

Другие детали не приводятся.

Напомним, что в Белоруссии проходят массовые протесты с тех пор, как президент Александр Лукашенко в прошлом месяце одержал победу на выборах.