Москва, , 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Многие россияне знают, что сотрудники пенсионного фонда часто допускают ошибки при исчислении трудового стажа и начислении пенсий. Из-за этого люди получают меньшие суммы, чем им положено. По нашему мнению, в таких случаях ПФР должен выплачивать пенсионерам справедливую компенсацию — проценты на сумму недоначисленных денежных средств», — заявил Миронов.

По мнению, депутатов, компенсации пенсионерам нужно выплачивать за ошибки ПФР, которые возникли или тянутся с начала 2015 года.

«Наказывать фонд и его сотрудников нужно рублём. За недоначисленные пенсионные выплаты пенсионерам нужно выплачивать компенсацию. Высчитывать её нужно из расчёта ключевой ставки Банка России с 2016 года. Думаю, что это будет справедливо», — предложил Миронов.

Ранее Счетная палата провела проверку ПФР, выяснилось, что необоснованное занижение пенсий может возникать из-за ошибок заполнения документов, неправильного ведения пенсионных счетов, присвоения одного СНИЛС нескольким гражданам. Также выяснилось, что в общей сложности людям недоплатили 2,2 млрд рублей.

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