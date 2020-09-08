Кейптаун, , 12:18 — REGNUM В парламент ЮАР внесли три законопроекта о борьбе с гендерным насилием. Об этом 8 сентября сообщает BBC Swahili.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал их «самой далеко идущей законодательной перестройкой в борьбе с гендерным насилием и убийствами женщин».

Предлагаемые изменения направлены, в частности, на то, чтобы внести в уголовный кодекс ответственность за сексуальное запугивание, сделать имена сексуальных преступников общедоступными и ужесточить порядок освобождения под залог лиц, совершивших насилие в отношении женщин. Они также налагают новые обязанности на сотрудников полиции, прокуроров и суды при рассмотрении дел.

Эти поправки являются продолжением прошлогоднего обещания президента изменить законы о домашнем насилии.

В своем еженедельном бюллетене в понедельник Рамафоса заявил, что законопроекты «восстановят уверенность женщин нашей страны в том, что действительно существует закон, чтобы защитить их».